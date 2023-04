Frascati: “Derby combattuto e meritato. Pesantissimo per la classifica”

Il Football Club Frascati ha raggiunto i cugini dell'Atletico Monteporzio al terzo posto della 1' categoria laziale, avendo battuto i rivali di sempre per 2 a 1. Ai microfoni di Roma Today è intervenuto l'hombre del partido - Daniele Crisari: "Una partita molto delicata e complicata. Siamo riusciti a sbloccare il risultato a metà primo tempo con Ferri, poi è accaduto poco fino a qualche minuto prima dell'intervallo quando il portiere avversario De Angelis, ex della gara, ha fatto un grande intervento su Calicchio. Nella ripresa il derby è rimasto molto equilibrato ma loro hanno trovato il gol del pareggio su un tiro deviato intorno alla mezz'ora. Siamo stati bravi a non disunirci e cinque minuti più tardi TIberi ha siglato il gol del definitivo 2 a 1. Credo che alla fine il derby sia stato meritato, di sicuro è pesantissimo in ottica classifica".

Al termine dell'intervista non è mancato un pensiero per il futuro dell'attaccante: "Vorrei dedicare più tempo alla famiglia e forse farò come capitan Brunetti che ha detto che appenderà gli scarpini al chiodo. Ora vogliamo finire l'anno in bellezza e poi penseremo al resto".

Dal calcio laziale, la partecipazione ad un altro evento. Il gemellaggio tra le tifoserie di Inter e Lazio dura da diversi anni. Nel prossimo match di campionato di Serie A le due compagini si affronteranno per non perdere il treno europeo. In quell'occasione, però, andrà in scena un altro match questa volta tra amici. Gli ultras Lazio hann diramato un comunicato in cui invitano chiunque voglia partecipare alla partitella tra i due gruppi di tifosi per decretare - in amicizia - chi è la compagine più forte: "Sabato 29 aprile 15.30 il vero big match di questa settimana calcistica! I ragazzi degli Ultras Lazio sfideranno la Curva Nord 69. Per chiunque voglia partecipare l'appuntamento alle 15.00 ai campi presso Il Chiringuito, via del Ginestrino 17. Carugate, Mi. Uno spot per l'intero movimento calcistico.