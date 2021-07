Il Crema 1908 vince la Coppa Disciplina, nonostante un girone da soli derby

Un trofeo che premia la correttezza in campo, già difficile da conquistare, soprattutto se in un girone dove si giocano solo derby

Una coppa assegnata in base alle ammonizioni ed espulsioni, classifica nella quale il Crema 1908 ha ottenuto il punteggio più basso, ovvero il minor numero di cartellini. Un riconoscimento importante per il club cremasco, arrivato primo (o ultimo se preferite) fra 166 squadre di Serie D in tutta Italia. Un trofeo importante, conquistato in un girone a tutto derby.