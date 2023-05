Il derby che la Sambenedettese “non doveva” giocare: le indagini della Procura federale

la Procura federale vorrebbe verificare il comportamento di alcuni calciatori in occasione di quell’incontro preceduto da un comunicato, dell’Associazione italiana calciatori, nel quale si annunciava la volontà di non scendere in campo se il presidente Renzi non avesse onorato gli impegni nei confronti dei giocatori, senza rimborsi spese da ottobre 2022. La squadra, malgrado quel comunicato, scelse di scendere in campo eccezion fatta per alcuni elementi che, da quel giorno, non hanno più giocato. Ci sarebbe proprio questo al centro dell’inchiesta della Procura che, oltre a Manoni la Procura avrebbe convocato anche il suo vice Romandini e alcuni calciatori.