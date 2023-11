Il presidente del Trapani dopo il derby: “Tifosi tossici, ma grazie Siracusa e grazie Digos”

Ma il commento rilasciato a Telesudweb.it non è solo tecnico: "Mi preme ringraziare il Presidente del Siracusa per la splendida accoglienza, è un uomo positivo a cui auguro il meglio. Ringrazio i ragazzi della Digos che hanno svolto un lavoro eccellente. A parte qualche decina di “rifiuti tossici” presenti nella Tribuna, che hanno pesantemente insultato la mia persona alla fine dell’incontro (con l’augurio che la Procura Federale abbia preso nota correttamente di quanto accaduto), mi congratulo con il resto della tifoseria siracusana che ha dato vita ad un piacevole incontro che con la Serie D ha poco a che vedere".

Ancora il presidente Antonini: "Sarebbe stato molto meglio avere con noi i nostri tifosi che – anche se in minoranza – avrebbero potuto dare come sempre il giusto contributo. Rimaniamo in testa al campionato e questo era fondamentale. Ora avanti a testa bassa – conclude- per cercare di vincere più partite possibile da qui al prossimo scontro con la Vibonese".