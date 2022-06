Il profilo giusto dalle parti di Modena: Domizzi nuovo tecnico del Castelvetro

Massimo Domizzi è il nuovo allenatore del Castelvetro, club della provincia di Modena che milita in Eccellenza.

“Una carriera contraddistinta da un’intesa vincente con il tiro dagli undici metri – scrive sui social la Lega Nazionale Dilettanti –. Terminato nel 2019 un percorso da calciatore in cui ha alternato giocate difensive ed esultanze dopo aver gonfiato la rete, Maurizio Domizzi ha intrapreso l’avventura da allenatore. Dopo Pordenone e Fermana, la nuova sfida in panchina si chiama ACD Castelvetro di Modena, squadra di Eccellenza dell'Emilia-Romagna”.

Ecco il comunicato del team modenese: “La società ACD Castelvetro di Modena è lieta di annunciare che Maurizio Domizzi sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2022-2023. L’ex tecnico di Pordenone e Fermana ha deciso di accettare la panchina del Castelvetro colpito dalla serietà e dalla bontà del progetto dei modenesi che disputeranno il prossimo campionato di Eccellenza. Il lavoro diligente e persuasorio del Direttore Sportivo Diego Bartoli, che ha avuto l’idea e concretizzato la pista, ha consentito di trovare l’accordo con un profilo di assoluta esperienza che mai aveva allenato nei dilettanti e può vantare oltre 550 presenze fra i professionisti da calciatore di cui 29 nelle coppe europee. Nel suo palmarès figurano una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane con la Lazio. Il tecnico classe 1980 ha guidato il Pordenone da aprile a giugno 2021 in Serie B per poi passare alla Fermana dove ha iniziato la passata stagione”.