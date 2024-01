In 4mila per un derby di Eccellenza: colpo Maceratese con gol di Gomis, su di lui insulti razzisti…

Il senegalese Gomis: "Gli insulti razzisti del riscaldamento mi hanno ferito, ma ho preferito non dire niente a nessuno. Ma dopo il gol..."

Si è disputato oggi domenica 28 gennaio al Polisportivo il big match Civitanovese-Maceratese, nella diciannovesima giornata di Eccellenza. I biancorossi, grazie al gol del nuovo acquisto Gomis al 5’ del secondo tempo per espugnare Civitanova e aggiudicarsi il derby.

La Maceratese si è tolta la soddisfazione di fermare la marcia della capolista, prendendosi così la rivincita dopo la sconfitta dell’andata che vide i rossoblù trionfare con un netto 3-1 all’Helvia Recina di Macerata. Il centrocampista senegalese, autore del gol vittoria per la Maceratese ha fatto riferimento ad insulti razzisti durante il riscaldamento: "Ho sentito dire nei miei confronti delle cose... Per questo mi sono girato verso il settore della Civitanovese alzando il braccio per dire, guardate sono qui ed ho fatto anche gol".