L’Heraclea scopre un nuovo goleador: il portiere Tucci decisivo all’ultimo respiro

L'episodio è avvenuto domenica nella sfida tra Heraclea e Orsara (1° Categoria Campania)

di Giuseppe Capano -

Chi ha detto che il portiere non può fare gol? La storia calcistica ci mostra vari esempi, come Brignoli del Benevento (giusto per citare un esempio italiano). In questo caso, il portiere dell'Heraclea Calcio Rocco Tucci, spinto dalla propria panchina, calcia la punizione vincente a meno di un minuto dalla fine.

Esperienza e nostalgia

La storia di Rocco ha qualcosa di puramente romantico, qualcosa che solo il calcio può regalare. Infatti, dopo aver militato nel Foggia Calcio, raggiungendo una storica promozione in B nel 2016, non si più fermato raggiungendo la Serie D da titolare con Molfetta e Barletta. A distanza di anni, Tucci sentiva la nostalgia di casa e decide di abbracciare il progetto locale targato Heraclea. La squadra milita attualmente in Prima categoria campana e l'apporto di giocatori di grande esperienza, può far solo bene al gruppo.

Questo gol su punizione allo scadere nel big match contro l'Orsara calcio (prima di questo match non aveva mai subito gol) è la ciliegina sulla torta per chi al calcio ha dato tutto. "E' un'emozione che non ho mai provato perché è il primo gol che faccio nella mia carriera - ha dichiarato Tucci -. Dalla panchina mi hanno chiesto di andare a battere la punizione perché in settimana mi fermo a calciare in porta".