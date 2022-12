La sua Folgore perde in casa, ma intanto Vannucchi continua a segnare: a 45 anni…

In Terza categoria, non ci sono tensioni e retrocessioni. Calcio e divertimento allo stato puro. E il tocco di palla di Ighli Vannucchi si esalta, anche e soprattutto da fermo. Del resto a 45 anni...

Aveva esordito due settimane fa con un gol su punizione. Ma uno come Ighli Vannucchi non si stanca mai di segnare. Lo ha fatto anche ieri, in un sabato amaro per la sconfitta della sua squadra ma comunque con il tabellino imperniato sul suo nome.