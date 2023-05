Lazio, un derby infinito: finale sospesa e da recuperare a Viterbo

L'attesa per decretare la vincitrice della Coppa Promozione laziale sarà ancora più lunga. Il derby tra la Romulea e la Lodigiani non sembra avere una fine.

All'Enrico Rocchi di Viterbo la gara è stata sospesa e rinviata, con i biancorossi in vantaggio per 2 a 1 dopo aver ribaltato la rete di Carlucci con Barbetti e Maione.

Il motivo? Il direttore di gara - il signor Di Giuseppe - dopo aver espulso il giocatore giallorosso Francesco Amorosino si è accasciato al suolo per un infortunio muscolare. In rete sono diventate virali le immagini in cui si vede l'arbitro abbandonare il campo in barella.