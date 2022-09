Lega dilettanti Friuli-Venezia Giulia, in difesa…degli arbitri

La situazione regionale sui campi di calcio è tragica - per quello che riguarda il mondo arbitrale - e le numerose polemiche in Serie A hanno scatenato la rabbia nelle categorie inferiori.

La situazione è comune nel resto d'Italia e lo stesso dirigente ha voluto sottolineare il momento nefasto post-pandemico: "Negli ultimi tempi, forse a causa anche del clima venutosi a creare con la pandemia, abbiamo avuto sempre maggiori episodi di intolleranza nei confronti degli arbitri, che peraltro, soprattutto a livello giovanile, sono perlopiù dei ragazzi molto giovani. Ad un certo punto le persone si stufano di essere apostrofate in malo modo dalle tribune e non solo. Non nascondo quindi che in questo inizio stagione ci stiamo trovando un pochino in difficoltà".