Leoni e pecore al derby di Battipaglia, la telecronaca finisce…in una bufera

La partita tra Atletico Battipaglia e Battipagliese passerà agli annali per essere stata teatro di un evento alquanto insolito. La gara valida per il campionato di Prima Categoria è terminata con il risultato di 2 a 1 per le zebrette della Battipagliese che - in rimonta - hanno battuto i rivali di sempre.

Il patron D'Ambrosio - ha voluto rispondere con queste parole: "Ritengo che, in circostanze di questo genere, probabilmente il silenzio avrebbe soltanto dato ragione ad episodi simili, che invece abbiamo deciso di condannare aspramente scegliendo una chiave ironica e leggera, come crediamo debba essere vissuto questo sport e queste categorie. Speriamo che il nostro passo in avanti possa dare stimolo in futuro anche ad altri affinché possano denunciare situazioni come queste, per far sì che questo possa essere un ambiente più salutare e spensierato". L'Atletico Battipaglia, inoltre, ha fatto postare un video sui propri canali ufficiali in cui un calciatore - con una maschera da pecora - ha scritto sulla lavagna la parola "Rispetto", come conferma Battipaglianews.it.