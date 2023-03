Livorno-Arezzo, derby tutto amaranto in Serie D: attesi 5mila spettatori…!

Il Livorno non ci arriva nella posizione di classifica desiderata a inizio stagione, ma il derby Livorno-Arezzo di domenica al “Picchi” (ore 14,30) sarà in ogni caso una partita molto importante e molto intensa.

La prevendita dei biglietti sta procedendo bene, tenuto conto che si tratta di un derby di Serie D, girone E. Le premesse per vedere uno stadio tutto amaranto (stesso colore anche per gli ospiti...) ci sono davvero tutte. Oltre 600 i biglietti venduti, ma dal Valdarno potrebbero arrivare in 700 secondo le stime de Iltelegrafo.it. Gli abbonati del Livorno sono sui 1900, per cui domenica si potrebbe arrivare a quota 5.000 presenze complessive al “Picchi" di Livorno.