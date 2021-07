LND, ecco la graduatoria per gli eventuali ripescaggi in C

La stagione 2021/22 è alle porte ma i giochi non sono ancora fatti. C'è chi spera ancora nei ripescaggi per accedere. La LND ha stilato la graduatoria di merito.

"Chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza": così Lorenzo De Medici in uno noto componimento poetico. L'espressione (in maniera molto forzata) può essere traslata anche nel mondo del calcio, in tema di ripescaggi. La situazione per alcune squadre prevede molte complicazioni e l'iscrizione anche nelle altre categorie del campionato italiano è tutt'altro che certa. La LND (Lega Nazionale Dilettanti), intanto, ha stilato la graduatoria per gli eventuali ripescaggi per la stagione 2021/22.