Lo dice anche la Questura: Imperia-Sanremese non è solo un derby, ma una “rivalità atavica”

"Preso atto delle indicazioni del Vicario del Questore Seri Jolanda inerenti le misure per garantire la sicurezza pubblica in occasione della sopraccitata manifestazione, in particolare l'interdizione al transito e alla sosta dei veicoli in salita Piazza su tutta l'area divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. In via XXV aprile, dal civico 73 su tutta l'area, ambo i lati sino all'intersezione con via Garessio, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Da almeno un'ora prima dell'inizio dell'incontro e fino ad un'ora dopo la fine dello stesso, come sarà disposto dal funzionario di pubblica sicurezza in salita di piazza D'Armi divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli dei residenti nella via, in quelle a monte della stessa e dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.