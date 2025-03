Maxi squalifica per Hernanes: otto giornate in prima categoria

Maxi squalifica per Hernanes, che oggi gioca in prima categoria piemontese: otto turni, per aver spintonato l'arbitro nell'ultima gara. Sta alla dirigenza del Sale, se fare ricorso per avere il talento brasiliano nel finale di stagione.

Hernanes, tra Champions e Prima Categoria: quanti come lui?

Il brasiliano, oggi quarantenne, si è ritirato in Piemonte dopo aver girato l'Italia ed il Sudamerica: è un apprezzato viticoltore, ed ha accolto la proposta del Sale per continuare a giocare. Così come tanti giocatori che, sul viale del tramonto, hanno scelto di approdare in squadre dilettantistiche per allungare la carriera di qualche anno. Borja Valero, è l'esempio più recente, che dopo aver giocato a Firenze, è rimasto in Toscana tra il 2021 ed il 2022 per giocare in Promozione con il Centro Storico Lebowski.