Molise, in Eccellenza il record italiano negativo: quasi 10 gol subìti a partita

Con una media di 8.39 gol incassati a partita, il team guidato dal tecnico Gianni Cagiano è ultimo avendo perso tutte le partite, con un meno 3 per via dei punti di penalizzazione a causa di problemi societari e non essersi presentati per la gara contro la Virtus Gioiese rimediando un 3-0 a tavolino.

Numeri che, sottolinea cronachedispogliatoio.it, non hanno eguali in questa stagione. Anche perché salendo con le categorie le cifre si ridimensionano: c’è solo una squadra che raggiunge i 70 gol subìti, il Fossano in Serie D. Sempre in D tra le peggiori difese c’è il Casale con 68 reti prese e il Salsomaggiore con 66. In C la peggiore è la toscana San Donato Tavarnelle con 62 gol subìti, in B il Brescia con 50 e in Serie A la Cremonese con 54.