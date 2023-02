Monti Cimini, Rodney Strasser dall’assist di Cassano ai primi minuti nell’Eccellenza laziale

“Sono italiano, anche se nato in Sierra Leone - racconta Strasser -. Sono qui da tanti anni, ho anche la cittadinanza. L’Italia mi ha dato la possibilità di diventare uomo, di crescere e migliorare. Allegri mi ha dato la chance di giocare e l’ho sfruttata. Ero giovane e ho avuto l’occasione di stare in una squadra di campioni. La Champions è un’altra cosa, il giorno in cui ho esordito sono entrato in un’altra dimensione. Incontri le squadre e i giocatori più forti al mondo. Ibra è un grande, anche quando non gioca aiuta la squadra. E’ un uomo spogliatoio, ti trasmette la grinta. Una bella persona dentro e fuori al campo, mi regalò il suo orologio nell’anno dello scudetto".

"Negli altri campionati (Portogallo, Croazia e Finlandia) c’è molta meno tattica - continua l'autore di un gol decisivo a Cagliari per lo scudetto del Milan nel gennaio 2011 -, in Italia siamo al top. In Finlandia fa freddo e la stagione è diversa, ma ho vissuto una bella esperienza e sono stato contento di conoscere altre culture. Al Cattolica non è stato semplice, ero fuori e volevo tornare in Italia. In Serie D il campionato è duro, si corre molto, era diverso da ciò a cui ero abituato ma mi sono trovato bene. La zona era bella poi. Cassano è una brava persona, così come Allegri, è normale avere posizioni differenti. Tutti i tifosi del Milan mi ricordano per quel gol a Cagliari, decisivo per lo scudetto 2010/2011. Ronaldinho per me era il più forte di tutti”.