Niente accredito al giornalista per il derby ligure: “I tuoi articoli non ci sono piaciuti”

Era molto atteso il derby di coppa Italia di Serie D tra Albenga e Imperia. Al di là del 2-0 con cui l'Imperia ha espugnato lo stadio di Albenga, la sfida del Ponente ligure ha fato notizia per un altro motivo: la società di casa non ha fatto entrare all'interno dell'impianto sportivo un giornalista, collaboratore delle testate Il Secolo XIX e La Stampa.

"Tu non entri, sono usciti articoli che non ci sono piaciuti"

Per l'Associazione Ligure dei Giornalisti quanto accaduto questo pomeriggio ad Albenga è un fatto intollerabile che non può e non deve passare inosservato. Lo stadio è un luogo pubblico e ai giornalisti non può essere negato l'accredito perché sono stati pubblicati articoli che non sono piaciuti. Il sindacato esprime piena solidarietà al collega e chiede all'amministrazione comunale di Albenga di intervenire nei confronti della società in qualità di proprietaria dell'impianto sportivo.