Nocerina, il derby è dei Molossi! Battuta la capolista Cavese

La Nocerina aveva acquistato due giocatori proprio per il derby campano di Serie D contro la Cavese: un portiere e un attaccante per la Nocerina, Stefano Russo e Vincenzo Caso. A sua volta la Cavese aveva ingaggiato Emmanuel Cuomo, centrocampista classe 2002 con 70 partite in Serie D all'attivo, proprio ex Nocerina.