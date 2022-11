Ordine pubblico da derby anche in Serie D: stadio blindato per Crema-Sant’Angelo

Il Crema ha informato che domenica la biglietteria principale di via De Gasperi resterà chiusa al pubblico e sarà destinata unicamente ai tifosi del Sant’Angelo, che occuperanno la curva Nord "Renato Olmi".

Si prevede un arrivo numeroso anche da parte dei sostenitori rossoneri barasini da Sant'Angelo. Dal canto suo il Crema va in cerca di quella continuità che possa portarlo in una posizione di classifica decisamente più tranquilla. Sull’altro fronte, il Sant’Angelo si trova in zona playout.