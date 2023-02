Pistoia blindata per il derby a porte chiuse: alla fine tutto ok…

Un elicottero e tanti agenti, come se ci fossero i tifosi allo stadio. Pistoia città blindata, alla fine zero incidenti e nessuna tensione...

Tra Pistoiese e Prato è andato in scena un derby a porte chiuse, dopo la decisione presa dal prefetto di Pistoia (su richiesta del questore) in relazione alla diffusione di un video sui social dove un soggetto identificato (e segnalato all’autorità giudiziaria) inneggiava alla violenza nei confronti dei tifosi pratesi.

Un provvedimento aspramente criticato dai gruppi organizzati, come conferma il comunicato dei tifosi pistoiesi della curva Nord: "Chiudere tutto lo stadio per la leggerezza di un singolo, dal quale ci dissociamo categoricamente, rappresenta una debolezza del sistema e non vorremmo che dietro a questa decisione ci fossero ben altri motivi che al momento ignoriamo. Una vera ingiustizia".

Allo stadio Melani, per il derby di Serie D poi vinto 2-0 dalla Pistoiese sul Prato, l'atmosfera era tesa. Tanto che le forze dell’ordine hanno deciso di mantenere inalterato il dispositivo di sicurezza inizialmente previsto per la disputa dell’incontro a porte aperte. Anche un elicottero dei carabinieri a pattugliare il territorio. Agenti anche alla stazione ferroviaria di Pistoia, per sincerarsi che nessuno si fosse messo effettivamente in viaggio. E in effetti non si è visto nessuno.