Pistoiese-Prato, un derby nel deserto: Prefettura in allarme, tifosi tutti fuori…

Allarme per il treno in arrivo...

Il club di casa ha diramato un comunicato ufficiale annunciando la brutta notizia ai tifosi: "Si comunica l’avvenuta emissione del provvedimento del Prefetto della provincia di Pistoia per l’incontro di domani presso lo stadio Marcello Melani delle ore 19.45 tra Pistoiese-Prato. Secondo quanto evidenziato dalla prefettura, per ordine pubblico, la partita dovrà giocarsi in assenza di spettatori. La decisione è avvenuta a seguito della pubblicazione, su piattaforme internet, di un video nel quale, una persona identificata, mostra centinaia di cubetti di porfido accatastati nel compendio della propria ditta adiacente alla linea ferroviaria, invita contestualmente i tifosi della Pistoiese a recarsi sul posto il giorno della partita di calcio per lanciarli in concomitanza col passaggio del treno trasportante i tifosi del Prato, il cui afflusso tramite tale tragitto è previsto in circa 600 tifosi ospiti".