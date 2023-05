Playoff e promozione: due derby vinti aprono le porte del paradiso

Prima Categoria, Fontanelice promosso dopo la vittoria nel derby: il maltempo non ha placato la sua gioia. Esultanza anche in Serie D per la Lupa Frascati.

La compagine dei castelli romani batte per 3 a 1 i cugini, grazie alla doppietta di Traditi e al gol allo scadere di D'Angelo. Il prossimo avversario sarà la Paganese, anch'essa in lotta per fare il tanto agognato salto di categoria. Gli ospiti, oltre alla sconfitta nella partitissima abbandonano ogni velleità, rimanendo ancorati al settimo posto con soli 47 punti - nonostante una buona stagione.

Un'intera città ha potuto celebrare la promozione in... Promozione del Fontanelice e non solo. La squadra di casa ha vinto il derby di campionato contro il Castel del Rio vincendo per 4 a 1 - grazie anche alla tripletta di Carettini. La felicità è stata doppia perchè l'intero paese è stato colpito dal maltempo, il quale ha causato smottamenti e frane pericolosissime. Mai come in questa stagione il campionato di Prima Categoria emiliana è stato ricco di emozioni e gare impervie, tanto che la compagine biancoceleste ha raggiunto il primato in classifica proprio nell'ultima giornata. Al termine della gara tutta la squadra - e lo staff - hanno dato il via ad una festa straordinaria con le consuete foto di rito con i tifosi. Sui social ufficiali della squadra sono diventate virali le immagini dei festeggiamenti ove campeggia uno striscione: "è un miracolo".