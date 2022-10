Prato-Pistoiese, Serie D: torna in campo dopo 4 anni il derby della Sacra Cintola

Arancioni e biancazzurri si sono incontrati per la prima volta nel 1922 in una gara amichevole finita 7-2 per i pistoiesi. Il primo incontro ufficiale risale invece al 22 novembre 1925 (campionato di Seconda Divisione): all’andata, a Prato, vinsero i padroni di casa per 4-2, nel ritorno a Pistoia nell’aprile del 1926 fu pareggio (2-2). L’ultima partita tra Pistoiese e Prato risale al campionato di serie C 2017-18, giocata il 17 marzo 2018 a Pontedera a causa dell’indisponibilità dello stadio Lungobisenzio di Prato e terminata 2-2 (andata 1-0 per la Pistoiese).