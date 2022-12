Promozione, 4 espulsioni: arbitro aggredito nel derby di Coppa Italia

Il derby tra squadre di Promozione, la Larcianese ed il Meridien, in provincia di Pistoia, valido per la Coppa Italia è stato un excursus di emozioni, gli ospiti hanno vinto per 4 a 2, passando così in semifinale ma quanto accaduto nel finale del match entra - purtroppo - negli annali più bui della categoria.

Solamente grazie all'aiuto dei due assistenti arbitrali è riuscito a rientrare negli spogliatoi, dopo che la Larcianese ha chiuso la gara con sette giocatori per via di 4 espulsioni. Durante quei momenti concitati qualcosa sarebbe successo, tanto che sono stati chiamati sia i carabinieri che il presidente del Comitato Regionale della Toscana.

Il direttore di gara, con la sua macchina, è andato - infatti - al pronto soccorso dove gli sono stati dati cinque giorni di prognosi. Per venire a conoscenza di quanto accaduto bisognerà, quindi, attendere il referto dell'arbitro. Il presidente arbitrale toscano - Tiziano Reni - ha espresso a Toscanagol il suo pensiero: "Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo sui nostri campi. Non è questo il calcio che vogliamo. Sapevamo che era una partita importante e abbiamo designato un arbitro che si sta mettendo in evidenza in Eccellenza".