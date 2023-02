Promozione, capitan Graci fa tutto lui: sigla una doppietta e trova…la sposa

Michele Graci, il capitano della Gorgonia Delia - squadra che milita nel campionato di Promozione siciliana - non dimenticherà facilmente la gara molto sentita contro il Città di Casteldaccia. Grazie alla sua doppietta è riuscito a regalare la vittoria alla compagine azzurra che ha vinto la partita per 3 a 1.

Ai microfoni di SerieD.com, il giocatore ha raccontato le emozioni che ha vissuto: "Eravamo sotto 0-1 dopo appena 10 minuti e tra me e me pensavo a ciò che avrei dovuto fare a fine partita. Non potevo farlo dopo una sconfitta. Ho avuto paura, quindi ho dovuto procurare un rigore e ho dovuto pure segnarlo. Poi ho anche dovuto fare il gol del 2 a 1. Non poteva andare diversamente".