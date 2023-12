Record nazionale a Caltagirone, 12 vittorie 12: in campo per passione e senza rimborsi spese…

In Sicilia 12 vittorie su 12 partite nel girone di andata e una striscia positiva che dura da 23 partite. Squadra di 2' categoria a Caltagirone, ma entusiasmo e risultati da favola top...

Il Qal’at Caltagirone è una squadra che milita nel girone E del campionato di 2' categoria siciliana, in una piazza, quella di Caltagirone, che ha sempre militato in categorie come l’Eccellenza e la Serie D.

Ma dopo il Covid...

Tutto sembrava finito e così gli sportivi locali hanno pensato di dar vita ad un progetto a lungo termine partendo dal settore giovanile. Lo scorso anno la squadra ha vinto i playoff in 3' categoria e quest’anno ha costruito una rosa di caltagironesi che sta stupendo tutti in Sicilia proprio per aver chiuso il girone di andata con tutte vittorie, 12 su 12, e a più 11 dalla seconda in classifica.

Un solo diktat alla Qal'at: far giocare i migliori giovani del vivaio insieme ai “grandi”. Puntualmente la squadra scende in campo con uno-due ragazzi del 2006 e svariati 2005 che, ovviamente, sono guidati da gente che ha giocato nei massimi campionati dilettantistici e gioca, giusto precisarlo, per sola passione, senza ricevere nessun rimborso spesa. Lo staff del club siciliano che si gode il record nazionale di "averle vinte tutte" sotto Natale é così composto: Francesco La Spina, presidente; Nicola La Spina, vice presidente; Giovanni Scerbo, segretario; Cristian Barbarossa, team manager; Santo Laureanti, dirigente accompagnatore; Giacomo Messina, allenatore; Corrado Russo, allenatore in seconda.

