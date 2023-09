Riecco il derby Akragas-Licata, settore ospiti aperto a 150 tifosi gialloblù

Serie D ai nastri di partenza. Domani 10 settembre si darà il via ai 9 gironi, dalla A alla I. In Sicilia si inizierà subito forte con il ritorno del derby tra Akragas e Licata in programma allo stadio Esseneto. Già messo a punto il piano sicurezza in vista dell'atteso incontro.

Per il ritorno del derby tra Akragas e Licata, in programma domenica 10 settembre alle 15 allo Stadio Esseneto per la prima giornata di Serie D (Girone I), il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, e la dirigenza biancazzurra si sono riuniti per organizzare un piano di sicurezza ad hoc per consentire l'accesso a 150 tifosi provenienti da Licata (100 posti dai 17 anni in su, 50 per le donne e per gli under 16).