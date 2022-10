Sambenedettese, rottura con gli ultras: il direttore sportivo “diserta” il derby

Il Porto d'Ascoli, che si trova a metà classifica nel girone F di Serie D, ha imposto lo 0-0 nel derby marchigiano alla Sambenedettese che resta a quota 11 punti, due in meno rispetto ai rivali.

Il dirigente non è andato allo stadio per il derby, sembra a causa di alcune minacce ricevute poche ore prima del derby poi finito in parità.