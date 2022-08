Sangio-Arezzo, il derby cambia sede (?)

Il Comune è a conoscenza dell'importanza dell'evento e sta cercando in tutti i modi di accelerare la pratica lavori per non procrastinare il match o - ancora peggio - spostare la sede della partita in un altro impianto.

Il direttore generale, Giuseppe Morandini, ha espresso le sue preoccupazioni in merito: "Quel che preoccupa adesso è la data del derby con l’Arezzo. Però, mancano ancora tre settimane e la ditta che rigenera la tribuna coperta, non sappiamo se ce la farà a terminare i lavori. Poi la questura, deciderà. Nel caso in cui non fossimo autorizzati a giocare il match in casa, ci muoveremo per qualche altro campo, ma non lontano, se possibile. Faremo tutto il possibile per giocare il derby con la squadra amaranto, al Fedini. Speriamo che anche la tribuna coperta sia pronta". Secondo le previsioni della questura sono - inoltre - attesi un centinaio di tifosi ospiti pronti a sostenere l'Arezzo.