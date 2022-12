Scontri, Daspo, denunce: l’emergenza dei derby italiani è in Serie D e in Eccellenza

Di primo acchito sembrano derby minori, ma in realtà ci sono scontri importanti e le forze dell'ordine devono stare sempre assolutamente in allerta...

Quando c'è un derby, scoppiano disordini. Soprattutto nelle serie minori. Come a Siano, in provincia di Salerno, per il girone B del campionato campano di Eccellenza. Ma anche come a Senigallia, in provincia di Ancona, per il girone F del campionato italiano di Serie D.

Tanto lavoro per le forze dell'ordine

Sono ben 27 i Daspo da 1 a 3 anni per altrettanti giovani tifosi resisi protagonisti degli scontri pre partita tra Sianese e Rocchese (vittoria per quest'ultima per 2-0 in trasferta) avvenuti il 17 settembre scorso lungo la strada che porta allo stadio “Leo” di Siano. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, al comando del maggiore Carlo Santarpia, erano intervenuti nell'immediatezza dei fatti, evitando probabilmente il peggio.

Tre Daspo invece a carico di altrettanti tifosi della Vigor Senigallia che avevano tentato di colpire i tifosi ospiti del Tolentino e fermare il loro pullman. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Ancona, Cesare Capocasa a carico di tre tifosi residenti a Senigallia, di età compresa tra i 30 e 40 anni, che durante il derby di Serie D, Vigor Senigallia-Tolentino 2-1 dello scorso 9 ottobre, sono stati "ritenuti responsabili, in concorso con altri tifosi ultras, di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica". Tra i tifosi rossoblù e quelli del Tolentino esiste da sempre un’accesa rivalità, che era degenerata anche in passato.

Il fenomeno è davvero dilagante: due settimane fa sono stati inflitti sei anni di Daspo ad un tifoso del Milazzo, che aveva esploso un petardo alla partenza per il derby di Coppa Italia contro la Nuova Igea Virtus. Mentre pochi giorni fa dodicitifosi della Narnese sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Narni, in provincia di Terni, per i fatti avvenuti al fischio finale della partita che vedeva impegnata la propria squadra del cuore contro il Foligno, campionato di Eccellenza.