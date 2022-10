“Sei un fenomeno”: derby ligure, il presidente-speaker del Vado critica l’arbitro al microfono…

I fatti sono avvenuti quando gli ospiti genovesi del Ligorna erano in vantaggio 4-2 (risultato finale) e i padroni di casa giocavano in otto dopo ben tre espulsioni...

Le scelte del signor Esposito di Napoli non sono andate giù a tutto l'ambiente vadese, dopo ben tre espulsioni di suoi giocatori in una sola partita, peraltro a discreto tasso di rivalità...

Domenica scorsa durante il derby regionale Vado (Savona)-Ligorna (Genova), Franco Tarabotto, numero uno del Vado che milita nel girone a della Serie D, ha "diffuso attraverso l'altoparlante dello stadio un'espressione ingiuriosa all'indirizzo della terna arbitrale e per avere i propri sostenitori rivolto insulti all'arbitro al temine della gara". In base a questo addebito è stato multato di mille euro.

L'episodio è avvenuto nei minuti finali della partita giocata allo stadio Chittolina di Vado. Il primo tempo era finito 3-1 per il Ligorna e la sarabanda di espulsioni era già iniziata, ma ha trovato il suo acme al 15esimo del secondo quando il rosso è stato estratto sia nei confronti del capitano vadese Loreto Lo Bosco che del preparatore atletico del club ligure. E in quel momento il Vado era già in nove contro undici...Una situazione nella quale, su rigore, il Vado si era comunque portato sul 2-3, prima di subire poi il quarto gol al 25esimo della ripresa.