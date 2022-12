Serie D, approvato il rinvio del derby tra Angri e Portici a causa del Covid

La nota ufficiale: "Il Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Angri, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto contro, altresì, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Angri-Portici, 16° giornata di andata del Campionato di Serie D in programma sabato 17 dicembre 2022, è rinviata all'11 gennaio 2023 alle ore 14:30". Altamente probabile anche il rinvio del derby contro il Sorrento.