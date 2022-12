Serie D, arrivano le sanzioni per gli scontri nel derby umbro a Senigallia

Per tutta la durata del derby tra la Vigor Senigallia e l'US Tolentino - oltre qualche coro di sfottò - non c'era stato nessun sentore di scontro tra le due tifoserie avversarie e, infatti, quanto successo al termine delle ostilità ha sorpreso tutti quanti.

Al triplice fischio dell'arbitro, la tifoseria di casa ha abbandonato gli spalti per far partire un corteo per l'intera cittadina quando un gruppo di facinorosi si è sfilato andando nella direzione del settore ospiti.