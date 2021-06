Serie D, il Trestina riaccoglie i tifosi proprio per il derby

Grandi novità per quanto riguarda il ritorno del pubblico anche nel calcio dilettantistico. In Umbria lo Sporting Club Trestina rivedrà i suoi appassionati proprio in occasione del derby...

Emanuele Landi

Il campionato di Serie D è ancora in fase di svolgimento. A 4 giornate dal termine, nel girone E, ecco una notizia che può far sperare nel progressivo ritorno alla "normalità". I tifosi possono ritornare, anche qui, a capienza ridotta negli stadi. La curiosità è che per lo Sporting Club Trestina (provincia di Perugia), terzo in campionato, il ritorno degli spettatori coinciderà col derby umbro col Tiferno. I tifosi sono pronti a far casino al "Casini". I derby umbri si sa sono particolarmente sentiti (a tutti i livelli).

Nel prossimo turno lo Sporting Club Trestina giocherà in casa dell'Ostia Mare Lido Calcio. Poi potrà riabbracciare in casa i tifosi. Questo che segue, infatti, è il comunicato ripreso dal sito sportingclubtrestina.net.

Il Casini riabbraccia i Tifosi per il derby

"Con l’entrata in vigore del Decreto Legge numero 65 'Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19', - si legge sul comunicato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2021, relativamente agli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, viene disposto che si potrà tornare negli stadi dal 1 giugno e nei palazzetti dal 1 luglio. La capienza, però, non dovrà essere superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso".

"Per tale motivo allo stadio "Casini" - prosegue il comunicato del club - potranno accedere 50 persone nella tribuna "ospiti", il 25% dei 200 posti disponibili normalmente e 100 persone nella tribuna riservata ai tifosi locali, cioè il 25% dei 400 posti disponibili in tempi normali. Questo salvo cambiamenti dell’ultima ora varrà per le due gare interne del girone E di Serie D che rimangono (9 giugno Trestina-Tiferno Lerchi e 16 giugno Trestina-Sangiovannese), ed eventualmente nelle gare dei playoff qualora la squadra riesca a conquistare il diritto a disputarli. La società sul sito e sulla pagina Facebook del Trestina comunicherà quanto prima i modi e i tempi per l’acquisto dei biglietti".