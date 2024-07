Serie D: per l’Ancona ben 16 derby regionali

L'Ancona Calcio, non ammesso in Serie C per la prossima stagione a causa di numerose inadempienze amministrative e burocratiche, ripartirà dalla Serie D. La formazione marchigiana sarà inserita nel girone F del massimo campionato dilettantistico italiano e si ritroverà a disputare ben 16 derby regionali, un numero di stracittadine che solo il calcio "pane e salame" può regalare.