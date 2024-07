Serie C Now: il nuovo pallone della stagione 24/25

Il pallone della Serie C Now 24/25 è stato disegnato con una linea minimalista. Lo sfondo è bianco, caratterizzato da una linea diagonale molto evidente, rossa, verde petrolio e blu.

In tutte le sessanta città e diciannove regioni in cui si giocheranno le partite di Lega Pro, il nuovo pallone rotolerà sui campi esaltando la cura del proprio stile.

Le dichiarazioni di Matteo Marani, presidente della Lega Pro

Come riportato dal sito lega-pro.com, il presidente della Serie C Now Matteo Marani ha commentato la presentazione del nuovo pallone marchiato Erreà Sport: “L’emozione che si prova nel vedere il nuovo pallone di un torneo o di un campionato non ha eguali: riesce a catturare l’attenzione dei più grandi e a far gioire i più piccoli, facendo sognare intere città e milioni di tifosi che immaginano quel pallone entrare in rete".