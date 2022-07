Settore Giovanile: nella prossima stagione possibile il derby di San Marino

Il comitato Emilia Romagna ha reso noto l'elenco delle 84 squadre che parteciperanno al prossimo campionato Juniores Under 19 regionale. Tra queste anche San Marino Academy e Victor San Marino per un possibile derby sammarinese in chiave giovanile. Le formazioni saranno suddivise in sei gironi da 14 squadre. L'elenco potrebbe essere oggetto di modifica sulla base dell'esito delle procedure di iscrizione.