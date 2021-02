Siena, Alberto Gilardino torna e pareggia il derby: “La classifica la guardiamo il 6 giugno”

Al suo ritorno a Siena, il Gila aveva detto: "Sono emozionato come la prima volta". Ripresa la panchina del Siena, ha pareggiato 0-0 il derby toscano con la Pianese

Alberto Gilardino, tecnico del Siena esonerato senza validi motivi ("Mi sono sentito usato") a gennaio quando era secondo nel campionato di Serie D, è tornato sulla panchina bianconera, dopo le dimissioni di Marian Pahars, per il derby toscano Siena-Pianese terminato 0-0 (lui aveva già esperienza di derby da allenatore) ha parlato al termine della gara, con le parole raccolte da Siena Club Fedelissimi: "La partita secondo me è stata fatta nel modo giusto. Abbiamo approcciato nel modo giusto, i ragazzi hanno speso tanto, hanno dato tutto, sono stati grandi. In tre giorni abbiamo cercato di curare i dettagli, non si poteva chiedere di più. In questo mese che non ci sono stato la squadra aveva subìto tanto. Abbiamo fatto una partita solida, siamo stati compatti e comunque abbiamo avuto la possibilità di fare gol, e creato occasioni per andare in vantaggio. Qualcosa abbiamo anche rischiato, ma è normale”.