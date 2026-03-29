Alle ore 15, allo stadio Gaetano Bonolis, si è disputata la 29ª giornata del campionato di Serie D girone F. Di fronte il Teramo di Marco Pomante e il Notaresco di Roberto Vagnoni, in una sfida molto sentita anche per la rivalità tra le due squadre.
il racconto
Teramo-Notaresco 1-0, decide Pavone nel primo tempo: la cronaca della partita
La partita, fondamentale soprattutto per il Diavolo, si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Teramo, risultato che consente ai biancorossi di accorciare la classifica in attesa dei risultati di Ancona e Ostiamare. Per la squadra di Vagnoni, invece, si è trattato di un match complicato, che ridimensiona le ambizioni legate a un difficile aggancio alla zona playoff per la Serie C, al termine di una gara intensa e combattuta.
Formazioni ufficiali—
TERAMO (3-4-2-1):Torregiani; Alessandretti, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Angiulli, Milton, Salustri, Sereni, Pavone, Njambe. Allenatore: Pomante
NOTARESCO (4-4-2) Boccanera; Formiconi, Palazzese, Di Cairano, Arrigoni, Palazzese, Quacquarelli, Pulsoni, Di Sabatino, Infantino, Paudice. Allenatore: Vagnoni
Teramo- Notaresco, la cronaca del primo tempo—
1': inizia la partita al Gaetano Bonolis tra il Teramo e il Notaresco
4': dopo un'azione ben costruita, Palazzese calcia senza creare problemi.
16': risposta del Teramo per Pietrantonio, che calcia alto con il sisnistro.
25': GOOOOOOL DEL TERAMO!!!!! Lancio dalla difesa di Bruni, sfera che finisce a Sereni che punta l'uomo e a rimorchio serve Pavone che raccoglie e tira con il piede debole: palla all'angolino e 1-0 per il Diavolo.
38': prova il tiro dalla distanza il capitano biancorosso Angiulli, blocca Boccanera.
45': assegnato 1 solo minuto di recupero.
45': DOPO IL MINUTO DI RECUPERO, L'ARBITRO MANDA LE SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI, FINE PRIMO TEMPO!
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Teramo-Notaresco, la cronaca del secondo tempo—
46': Riprende la partita al Bonolis: si riparte dall'1-0 per il Teramo, in virtù del gol di Pavone.
55': prima occasione della ripresa, a guadagnarsela è Njambe che sfugge sulla fascia al suo marcatore, dribbla e calcia, parata in due tempi dell'estremo difensore Boccanera.
60': cross di Pietrantonio smanacciato da Boccanera, Borgarello tenta il gol di testa trovando ancora l'opposizione del portiere del Notaresco.
67': contropiede per il Diavolo che spreca una grande occasione per il 2-0. Grandissima sponda di Njambe, che serve Sereni che a tu per tu con Boccanera spara alto.
72': Risposta del Notaresco, dai pressi di un calcio d'angolo il bomber rossoblù Infantino prova a coordinarsi al volo, sfera che finisce di molto a lato.
82': GRANDE OCCASIONE PER IL PAREGGIO DEL NOTARESCO!!! Cross che finisce in area di rigore del Teramo, palla che l'attaccante Paudice non riesce a controllare dopo un velo di Infantino.
84': momento positivo per il Notaresco di Vagnoni, il bomber Infantino cerca il gol dell'ex a tutti i costi intervenendo di testa su un cross, sfera che finisce di poco alta.
87': altra occasione ospite, questa volta con Forcini che supera il suo marcatore e calcia a giro, miracolo di Torregiani.
90': assegnati 4 minuti di recupero.
90': finisce qui la partita tra Teramo e Notaresco, il diavolo di Marco Pomante si impone per 1-0 grazie al gol di Pavone.
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