Alle ore 15, allo stadio Gaetano Bonolis, si è disputata la 29ª giornata del campionato di Serie D girone F. Di fronte il Teramo di Marco Pomante e il Notaresco di Roberto Vagnoni, in una sfida molto sentita anche per la rivalità tra le due squadre.

La partita, fondamentale soprattutto per il Diavolo, si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Teramo, risultato che consente ai biancorossi di accorciare la classifica in attesa dei risultati di Ancona e Ostiamare. Per la squadra di Vagnoni, invece, si è trattato di un match complicato, che ridimensiona le ambizioni legate a un difficile aggancio alla zona playoff per la Serie C, al termine di una gara intensa e combattuta.