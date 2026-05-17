La finale playoff del Girone F di Serie D tra Teramo e Notaresco rappresenta molto più di un semplice derby abruzzese: in palio c’è una vittoria che può pesare nella corsa a un eventuale ripescaggio in Serie C e che darebbe ulteriore prestigio a una stagione già importante per entrambe le società.

Al “Bonolis” si preannuncia un’atmosfera da grandi occasioni, con il pubblico biancorosso pronto a spingere il Teramo in una sfida in cui il fattore campo potrebbe diventare decisivo. Il calore della tifoseria, la pressione sugli avversari e l’entusiasmo di uno stadio atteso vicino al tutto esaurito possono infatti trasformarsi nell’arma in più per i padroni di casa, mentre il Notaresco proverà a confermarsi la sorpresa dei playoff facendo leva su entusiasmo e compattezza.

FORMAZIONI UFFICIALI

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Alessandretti, Botrini, Bruni; Pietrantonio, Angiulli, Carpani, Salustri; Sereni, Pavone; Njambe.

Allenatore: Pomante.

NOTARESCO(4-4-2): Boccanera; Palazzese, Formiconi, Di Cairano, Arrigoni, Belli, Andreassi, Infantino, Pistillo, Quacquarelli.

Allenatore: Vagnoni.

Teramo-Notaresco, la cronaca del primo tempo

1’ – Fischio d’inizio al “Gaetano Bonolis” di Teramo: è iniziata la finale playoff.

4’ – Prima occasione per la squadra di Pomante: dopo un cross di Sereni, l’attaccante Njambe tenta il tiro al volo, ma manca l’impatto con il pallone.

5’ – VANTAGGIO DEL TERAMO! Alla prima vera occasione il Diavolo passa in vantaggio: sul cross di Salustri, Carpani taglia perfettamente e insacca all’angolino, rendendo inutile l’intervento di Boccanera.

10’ – Risposta del Notaresco: il bomber Infantino raccoglie una palla vagante e calcia, ma il tiro centrale viene bloccato senza problemi da Torregiani.

15’ – Conclusione dalla distanza di Arrigoni, che non impensierisce il portiere biancorosso: pallone sul fondo.

24’ – RADDOPPIO DEL TERAMO! Punizione magistrale di Manfredo Pietrantonio, che disegna una parabola incredibile e firma il 2-0.

33’ – Occasione per il Notaresco: su un cross dalla fascia, Infantino prende bene il tempo di testa ma manda il pallone fuori di poco.

41’ – Vicino al tris il Teramo: Boccanera sbaglia il passaggio, Pietrantonio lo vede fuori dai pali e prova il pallonetto, che termina non lontano dalla porta.

45’ – Assegnato 1 minuto di recupero.

45’+1’ – Fine primo tempo al “Bonolis”: Teramo avanti 2-0 sul Notaresco.

Teramo-Notaresco, la cronaca del secondo tempo

46’ – Inizia la seconda frazione di gioco al “Bonolis”, con il Teramo avanti 2-0.

50’ – Prima occasione della ripresa per il Teramo: Pavone prova la conclusione potente, ma il pallone termina sopra la traversa.

53’ – Il Notaresco non molla e prova a riaprire la gara: Forcini tenta il destro dalla distanza, ma il tiro finisce alto.

59’ – GOL DEL NOTARESCO! Splendida punizione di Arrigoni, che sorprende Torregiani e riapre il match: 2-1.

68’ – GOL DEL TERAMO! Grandissimo contropiede dei biancorossi: il pallone arriva a Njambe, che incrocia perfettamente il tiro e firma il 3-1.

80’ – La partita si avvicina alla conclusione, con il Teramo di Marco Pomante avanti di due reti e vicino alla vittoria della finale playoff per il secondo anno consecutivo.

84’ – Vicino anche il poker biancorosso: splendida sponda di Persano per Pavone, che incrocia con il destro trovando però l’ottima risposta di Boccanera.

90’ – Assegnati 5 minuti di recupero.

90’+2’ – Momenti di tensione in campo: nasce una rissa con diverse spinte tra i giocatori, ma la situazione torna rapidamente sotto controllo.

90’+5’ – Triplice fischio al “Bonolis”: il Teramo supera il Notaresco 3-1 nella finale playoff e continua a sperare nel ripescaggio in Serie C.