Match importantissimo che però si conclude a metà, con il vantaggio dei Lidensi. Ora si attende la data ufficiale del recupero

Giammarco Probo 15 marzo - 17:50

Allo Stadio Gaetano Bonolis si gioca la ventisettesima giornata di Serie D del Girone F. Si affrontano il Teramo di Marco Pomante e l'Ostiamare di David D'Antoni, partita importantissima in vista della vetta in classifica. Per i biancorossi è imperativo tornare alla vittoria dopo il brutto passo falso con la Sammaurese. Per quanto riguarda gli ospiti, dopo la vittoria interna contro la Castelfidardo c'è voglia di dare continuità e sognare la lotta per il primato. Sarà importante dare anche uno sguardo all'altro big match di giornata, ovvero Giulianova e Ancona, partita importantissima e delicata. Qui sotto le due scelte ufficiali dei due tecnici di giornata.

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Le formazioni ufficiali — TERAMO (3-4-2-1):Grillo; Alessandretti, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Milton, Carpani, Salustri, Sereni, Pavone, Njambe. Allenatore: Pomante

OSTIAMARE(3-5-2): Vertua; Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Badje, Greco, Spinosa, Vagnoni, Tesauro, Cardella. Allenatore: D'Antoni

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Teramo-Ostiamare, la cronaca primo tempo — Appena iniziata la partita al Gaetano Bonolis di Teramo, la squadra di casa si presenta con il solito 3-4-2-1 cercando di far male subito all'avversario. La squadra di D'Antoni invece risponde con una squadra che attende e riparte per far male al diavolo biancorosso, si prospetta un match di fuoco oggi. Primo pericolo della partita è del Teramo, al minuto 7' dopo un azione prolungata da parte del Diavolo, il centrocampista Milton, decide di scagliare un tiro dalla lunga distanza, pallone che sorvola sopra la traversa e finisce sul fondo. Minuto 12', gli ospiti rispondono: errore a centrocampo del Teramo, palla recuperata, sfera che finisce sui piedi di Buono che scaglia un tiro forte, parata in due tempi dell'estremo difensore biancorosso.

Grandissima occasione per il vantaggio del Teramo al minuto 22', azione ben costruita dai biancorossi che con un fraseggio ben strutturato, trovano il giusto pertugio ma il numero 10 Sereni, a tu per tu con Vertua, calcia fuori. Quando sembrava finire in parità il primo tempo, ecco il vantaggio dell'Ostiamare con un grande gol a giro del numero 23, Spinosa, ospiti molto cinici che con un tiro in porta sbloccano una gara dura e importante.

Niente ripresa: partita rinviata a data da destinarsi — Partita ufficialmente sospesa tra Teramo e Ostiamare ad inizio secondo tempo per infortunio al direttore di gara. Comunicazione ufficiale dello speaker che ha annunciato il rinvio definitivo del match. Non ci sono novità al momento di un possibile recupero del match. Si vocifera che ci sono piccole chance che si possa continuare tra due mercoledì, ovvero a fine marzo.

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