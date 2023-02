Terza categoria, il derby marchigiano rinviato per una frana

Il derby marchigiano tra il Colbuccaro Calcio e la Giovanile Corridoniense - valido per il campionato di terza categoria - è stato rinviato per cause di forza maggiore.

Dalle immagini si può vedere come la zona antistante la porta non è messa in sicurezza. In settimana sono previsti i lavori di manutenzione per permettere alle compagini di giocare la stracittadina di fronte i loro tifosi.