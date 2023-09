Terzo derby stagionale tra Maceratese e Civitanovese: la città si blinda nuovamente

Macerata blindata. Ordinanza della Polizia locale stabilisce divieti di circolazione e parcheggio. Veicoli della tifoseria ospite in via Dei Velini, rivolti in direzione di Villa Potenza

La stagione è appena cominciata, eppure ci sono tifoserie che stanno vivendo una partenza ricca di emozioni quasi inimmaginabili in estate. La Maceratese affronterà per la terza volta - in pochi giorni - la Civitanovese in un derby valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza.