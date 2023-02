Treviso, derby del ponte di Vidor: “Quell’angolo non c’era, noi ce ne andiamo…”

Il malumore è cresciuto in campo con il passare dei minuti, le decisioni dell'arbitro non piacevano una dopo l'altra ai giocatori del Crocetta Academy. Al punto che suoi giocatori hanno abbandonato il terreno di gioco in segno di protesta al 43esimo minuto del primo tempo.

Così dopo 4 ammoniti e un calcio d'angolo fischiato a favore del Vidor, che per il Crocetta non c'era, la squadra ha preso la via degli spogliatoi, come conferma Il Gazzettino. "Un brutto gesto di intolleranza verso l'arbitro", il parere di Claudio Donà delegato della Figc di Treviso. Le parole di Abdellah Boudouma, presidente ed allenatore del Crocetta: "E' stata una partita corretta, ma purtroppo l'arbitro ha sempre fischiato contro di noi e quando ha espulso il portiere, dopo un calcio d'angolo che non c'era, i ragazzi hanno deciso di abbandonare il campo. Ho cercato di farli desistere senza riuscirci".