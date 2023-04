Tutti in campo per il piccolo Edo: ecco il derby umbro del Cuore

Romeo Menti-Ads Pro Ficulle, non una partita qualsiasi ma un derby del cuore per aiutare un bambino di quattro anni affetto da una grave malattia che necessita cure e tempi lunghi.

Un passo per Edo

Il bimbo è figlio di un giocatore della Romeo Menti, squadra di Allerona scalo, in provincia di Terni, che milita nel campionato di Prima categoria.

Appresa la notizia, con la famiglia del piccolo che ha dato vita a una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme - "Un passo per Edo" - la società del presidente Umberto Mechelli si è immediatamente attivata per sostenere l'iniziativa. "Siamo vicini al nostro giocatore - ha detto all'ANSA il presidente - alla sua compagna e soprattutto al bambino. Siamo dinanzi a una famiglia chiamata a una prova davvero dura e da parte nostra il minimo che potevamo fare era di stargli accanto". L'intero incasso del derby sarà devoluto ai genitori e fanno sapere dalla Romeo Menti che anche i tifosi della Pro Ficulle si sono attivati per la raccolta fondi e altre squadre del campionato si sono dette pronte a dare un aiuto.