Ufficiale, Gattuso alla Sanremese: il cugino del Ct dell’Italia in Serie D

Nessuno guarda l’altra faccia tutte queste persone che la mattina abbracciano il papà e la mamma, io pagherei per svegliarmi con una carezza di mia mamma, tu esci con i tuoi amici ogni giorno, io saluto ogni volta i miei amici con le lacrime perché so che non li vedrò per molto tempo augurandogli il meglio sapendo che potrò sempre contare su di loro, ma sai perché continuo col sorriso perché io amo quello che faccio io amo questa vita, ci sono notti in cui piango per la distanza o per una partita andata male, anzi malissimo come quella in foto…ma poi ripenso a tutto quello che ho passato e mi rialzo più forte di prima. Questo è il calcio ma io lo amo in tutte le sue sfaccettature belle e brutte che siano. E quando questo un giorno terminerà sarò sempre felice perché le emozioni che dà il calcio non me le darà mai nessuno".