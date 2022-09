Un altro derby allarma Agrigento: il sindaco vieta la vendita di bevande alcoliche

Il caso delle bottiglie di vetro di Akragas-Pro Favara non si ripeterà

Gli scontri del derby Akragas-Pro Favara hanno lasciato il segno. a questo punto, vista la mala parata, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, ha firmato un'ordinanza che vieta, in maniera assoluta, di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in occasione della partita di domenica, allo stadio Esseneto, fra Akragas e Nissa, derby valido per il campionato di Eccellenza.