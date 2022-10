Un eroe in Terza categoria: para 4 rigori in 90 minuti

Il match tra Virtus Piacenza e Polisportiva BF Bettola è terminato per 1-1, e il merito è tutto suo. In 90 minuti Gaudenzi ha parato 4 rigori a 4 tiratori differenti.

Mai nessun portiere era riuscito in un impresa del genere. Ricordando le imprese dei vari Gillet (ex Bari, Bologna e Toro), Herrera e Cameron Bell, alcuni dei portieri che si sono distinti nelle ‘’lotterie’’ dei rigori durante i 90’, ci fermiamo solo a 3 penalty neutralizzati. Ma Gaudenzi stabilisce un nuovo record. Una giornata senza senso che ci ha regalato l’ennesima impresa sportiva.

"E’ qualcosa che non avevo mai visto nella mia vita sui campo Dilettanti - ha commentato Alessandro Rebecchi, direttore sportivo - e non so nemmeno se sia mai accaduto sui campi dei professionisti. Un portiere che para quattro rigori è un evento più unico che raro", la dichiarazione raccolta da Giacomo Spotti di Sportpiacenza.it.