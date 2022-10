Valsusa, arbitro al pronto soccorso: derby sospeso dopo un cartellino rosso

“Per quanto riguarda l’accaduto di domenica scorsa nella partita che vedeva i nostri ragazzi impegnati contro i ragazzi del Caselette vorremmo puntualizzare che il nostro ragazzo pur non avendo giustificazioni per l’atteggiamento tenuto nei confronti dell’arbitro, avendo sì, strappato il fischietto dalla bocca e successivamente lanciato addosso allo stesso non ha assolutamente cercato di colpirlo in nessun modo, anzi, dopo essersi immediatamente reso conto dell’accaduto e del grave errore commesso si è allontanato dal campo…".

Nessuna giustificazione ma..."Ovviamente siamo consci del grave gesto fatto e non vogliamo in alcun modo giustificarlo, né tanto meno trovare alibi, semplicemente vogliamo che il ragazzo sia “giudicato” per l’errore fatto e non passi per un serial killer o un delinquente comune, dato che non sono qualifiche che gli appartengono! Un errore per quanto ingiustificabile non può sicuramente cambiare la storia è l’animo di un ragazzo per bene”.